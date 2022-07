Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se recebeu um SMS da Caixa Geral de Depósitos (CGD) a mencionar um acesso suspeito à sua conta, pedindo que verifique a identidade, tenha atenção: trata-se de mais um esquema de phishing. De acordo com uma mensagem de texto vista pelo Observador, recebida por um cliente do banco, a SMS em questão faz-se passar pela CGD, sendo inclusivamente agrupada junto de outras mensagens legítimas recebidas anteriormente.

Na mensagem em questão é possível ler “CGD: ocorreu um acesso suspeito a sua conta. Para evitar que esta seja bloqueada, verifique a sua identidade”, acompanhado de um link que remete para uma ligação com “CGD-aceda”.

Neste site, que assumia a anterior identidade visual da Caixa Geral de Depósitos, eram pedidos três dados: o número de contrato, código de acesso e o número de telemóvel do cliente. No acesso legítimo aos serviços de homebanking da Caixa são pedidos apenas dois destes fatores – o número de contrato e o código de acesso.

Contactada pelo Observador a propósito desta SMS, fonte oficial da CGD indica que esta é mais uma tentativa de phishing que visa os clientes do banco, à semelhança do que acontece com outras empresas. A Caixa sublinha que “não envia links por SMS e que os clientes têm à disposição as regras de segurança no site”. O banco recorda ainda que não envia através de mensagem indicações sobre acessos suspeitos a contas.

Já a 27 de maio, de acordo com os alertas disponíveis na área de segurança do banco liderado por Paulo Macedo, era apresentado um alerta do género, onde uma mensagem também falava sobre um acesso suspeito à conta. No entanto, o link utilizado era diferente.

A página de segurança da CGD refere que os clientes não devem aceder aos serviços do banco através de ligações recebidas em emails, SMS ou mesmo através de endereços gravados nos favoritos ou no histórico, nem através de pesquisas online. Deve optar por escrever diretamente o link na barra de endereços. O banco frisa ainda que não envia emails, SMS ou notificações nas redes sociais a pedir aos clientes dados de segurança ou outra informação que seja confidencial e insta a desconfiar de mensagens onde seja pedido algum tipo de ação.

É ainda importante que, além do link indicado, esteja atento à escrita da mensagem, já que muitas das vezes é aí que começam a soar os primeiros alarmes, devido a pequenos erros ortográficos ou expressões pouco habituais em português.