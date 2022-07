Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tinha sido o mais rápido nos primeiros treinos livres, batendo com mais de duas décimas e meia o Ferrari de Charles Leclerc, foi de novo o mais rápido na qualificação para a corrida sprint do Grande Prémio da Áustria, desta vez ganhando ao Ferrari de Charles Leclerc por apenas 29 milésimas de segundo. Depois de uma atípica corrida em Silverstone, onde chegou a liderar a prova mas terminou a tentar defender (neste caso com sucesso) a sétima posição perante a pressão do Haas de Mick Schumacher, Max Verstappen foi a grande figura do dia no Red Bull Ring em Spielberg. Brilhou e muito na pista, “brilhou” fora dela.

“Cheguei à liderança por causa do erro do Carlos e algumas curvas depois havia detritos na trajetória ideal e assim que lá cheguei não consegui virar drasticamente para a esquerda ou para a direita – porque não podes fazer isso. Duas curvas depois senti que o carro estava a desmontar-se. Pensei inicialmente que tinha um furo, que não era o caso, mas mesmo depois disso o carro esteve muito difícil de pilotar”, tinha referido o neerlandês sobre os problemas na Grã-Bretanha, antes de comentar os assobios que vinham da bancada: “Se eles querem fazer isso, que façam. Acho ótimo estar aqui. É um ótimo circuito e geralmente cria uma atmosfera agradável. Talvez algumas pessoas não gostem de mim, mas isso não importa”.

“Comentário do Lewis [Hamilton] sobre o Charles [Leclerc]? Acho ótimo que, aos 37 anos, se aprenda a chegar ao chegar ao apex. Ele aprende, então isso é positivo. É positivo para os jovens pilotos que se possa continuar aprender até os 37 anos… Acho ótimo que ele tenha encontrado o apex agora. Acho que o Charles lhe deu menos espaço do que eu no ano passado. No final, também foi o único que recebeu uma penalidade no ano passado… Acho que foi um comentário um pouco rude mas no final isso não tem nada a ver com o meu desempenho. Só tenho de me concentrar no que estamos a fazer e acho que estamos a ir muito bem este ano”, salientou agora Verstappen, sobre a “farpa” do britânico há uns dias quando comparou a luta que teve com o monegasco com o que se tinha passado no ano passado com o neerlandês.

“Futuro? Talvez pare em 2028. Nessa altura já estarei a pilotar na Fórmula 1 já há algum tempo. Depende um pouco se o carro for bom e se ainda participo nos prémios. Ir para os ralis como o meu pai? Gosto de entrar naquele carro de vez em quando mas por diversão, acho muito perigoso. E conduzir com um co-piloto também não me parece bem, prefiro conduzir sozinho”, refletiu em entrevista ao De Telegraaf.

Após perder 12 pontos para o companheiro Sergio Pérez e seis para o rival Charles Leclerc (e 19 para Carlos Sainz, que ainda assim está mais longe na classificação geral), Verstappen deu um passo importante para começar a recuperar essa diferença com a conquista da pole position para a corrida sprint que dá oito pontos ao vencedor. E o neerlandês, que ficou à frente de Leclerc, Sainz e Pérez na qualificação, tem só um objetivo: chegar na frente à primeira curva para confirmar o melhor andamento dos Red Bull.