Não se deixem enganar pela lentidão do início de “Black Bird”. A oferta não tem andado incrível no departamento dos thrillers e este, embora tenha alguns defeitos, é o melhor que podem ver neste momento. Demora a ganhar balanço mas, assim que nos agarra, deixa-nos hipnotizados – mais pelas interpretações do que pela narrativa.

A minissérie – cujos primeiros três episódios estão disponíveis na Apple TV+ desde sexta-feira, 8 de julho, e os restantes três são libertados individualmente nas semanas seguintes – baseia-se numa história verídica e é a adaptação do livro de James Keene, In With the Devil, publicado em 2010. O argumento ficou a cargo de Dennis Lehane (que assinou “Mystic River” e trabalhou em “The Wire”) e a sua mestria nos diálogos tensos tem todo o palco do mundo quando as duas personagens principais contracenam. Essa é a grande arma de “Black Bird”, mas já lá iremos. Para já, é preciso resumir a premissa.

