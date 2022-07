Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Curtas de Vila do Conde conquistou um estatuto muito rápido de abreviar o seu nome para Curtas, aproximando a nomenclatura do propósito do festival de cinema. Curtas-metragens não são minifilmes, não são filmes menores, não são o irmão mais pequeno nem um tubo de ensaio. São obras completas e maiores que merecem toda a atenção. Pela forma como pensamos o nosso uso do tempo e do dinheiro, não têm direito à habitual exibição comercial. Na televisão têm, a espaços, o seu lugar e por diversas vezes cativam a audiência mais pelo seu lado da animação. O Curtas chega neste ano à sua 30ª edição e, para celebrar, o festival decorre ao longo de 30 espaços do concelho de Vila do Conde. Porque quando dizemos Curtas, sabemos sempre que é em Vila do Conde.

Esta edição decorre entre 9 e 17 de Julho e regressa com as habituais secções de competições nacionais e internacionais, uma série de retrospetivas, antestreias e os habituais cine-concertos. Pelos ecrãs passam muitos regulares, alguns deles com um nome que foi sendo conquistado graças ao festival, como Tsai Ming-liang, mas também muitos novos nomes que oferecem sempre um olhar atento sobre a produção nacional e, sobretudo, sobre o agora, aquele agora do que ainda está por acontecer. Eis alguns destaques da programação deste ano. A programação completa pode ser consultada no site do festival.

