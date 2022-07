Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Qualquer coisa vai muito mal no mundo.”

É difícil não concordar com a primeira frase do último livro de John Freeman. De facto, qualquer coisa vai muito mal no mundo. Mas, à medida que se avança na leitura de Dicionário da Erosão, percebemos que o mundo a que o escritor e crítico se refere não é o do novo coronavírus ou da guerra na Ucrânia — é o mundo do cidadão norte-americano nos anos conturbados do governo de Donald Trump, que deixaram uma ferida aberta na paisagem social e política do país. O leitor português e europeu rapidamente perde o entusiasmo inicial. O livro não é, afinal, sobre o presente, mas sobre o passado e uma realidade tão específica que é preciso tê-la em conta para compreender o que Freeman escreveu. Não que isso tire valor ao esforço do autor — Dicionário da Erosão tem uma mensagem poderosa e otimista que contraria a negatividade e apatia que tanta vezes dominam a sociedade. O convite que Freeman deixa ao leitor é precisamente no sentido de combater essa apatia, juntando a sua voz à de outros que também sonham com um mundo melhor: “Faz perguntas. Abre a porta que vem atrás de ti. Risca o fósforo”.

