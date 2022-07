O empresário Luís Paulo Fernandes foi este sábado reeleito líder do Chega no distrito de Leiria, lugar que ocupa desde 2019, depois de derrotar Rui Gonçalves e Albertino Alves, revelou fonte do partido.

A lista de Luís Paulo Fernandes obteve 82 votos, enquanto a encabeçada por Rui Gonçalves arrecadou 36 e a de Albertino Alves ficou-se pelos 14.

“Hoje [este sábado] ficou declaradamente assumido quem representa os militantes em Leiria, quem aqui representa o Chega. Continuo com muito orgulho desde o princípio, desde 2019”, disse à agência Lusa Luís Paulo Fernandes.

Luís Paulo Fernandes tinha-se demitido da liderança da estrutura distrital do Chega, por entender que “tinha de renovar competências e substituir a equipa”.

Uma primeira eleição para a estrutura distrital ocorreu em abril, no entanto, foi impugnada.

“A minha lista tinha vencido com 99 votos e, embora a lista concorrente tivesse desistido 24 horas antes do ato eleitoral, decidiram impugnar. As eleições de hoje [deste sábado] foram uma repetição”, explicou, lamentando que só depois “de todo este tempo” tenha ocorrido a repetição das eleições.

“A direção nacional, o André Ventura irá ler estes resultados. Sou um empresário, com algumas particularidades na forma de pensar e dizer o que penso, agora vamos agarrar-nos a isto com toda a força”, salientou.