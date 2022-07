O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu este sábado aos norte-americanos que lhe enviem histórias sobre como foram afetados por atos violentos com armas de fogo, numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter.

On Monday I'm hosting a celebration of the passage of the Safer Communities Act. I'm working on my remarks this afternoon.

I want to hear from you. Text me at (302) 404-0880 and share how gun violence has impacted your community. If it's okay with you, I may share your story. pic.twitter.com/mfsthQSNcp

— President Biden (@POTUS) July 9, 2022