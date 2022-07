O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, disse este sábado que “é sempre importante e bom começar contra o campeão nacional” FC Porto no arranque da I Liga de futebol, por se tratar de “um teste muito forte”.

O Marítimo vai deslocar-se ao Estádio do Dragão para disputar a primeira jornada da época 2022/23 diante do FC Porto, detentor do título, no fim de semana de 7 de agosto, de acordo com o sorteio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

“É sempre importante e é bom começarmos contra o campeão nacional. Vamos começar num teste muito forte, que vai exigir de nós o máximo, por isso, é por aí que nos temos de preparar”, sublinhou o técnico de 38 anos, em declarações prestadas aos órgãos de comunicação do clube, após o particular disputado diante da equipa B.

Apesar da muita vontade de começar a competir, Vasco Seabra admitiu que ainda é preciso tempo de preparação, desvalorizando o resultado do sorteio do calendário, porque o mesmo “dita sempre ser necessário jogar contra todas as equipas da Liga”.

“Temos agora a vantagem de termos a pré-época para nos prepararmos no nosso limite, para quando chegar a competição estarmos no registo, capazes de lutar pelo jogo e colocarmos aquelas que são as nossas ideias e capacidades para criarmos dificuldades a qualquer adversário que nos apareça“, ressalvou o treinador que assumiu a equipa ‘verde rubra’ na 12.ª jornada da época transata.

Os madeirenses encerraram este sábado a segunda semana da pré-temporada, mas para o “timoneiro” “foi quase a primeira semana de trabalho”, já que na última semana apenas realizaram três treinos, contando com o jogo particular diante dos sub-23 (2-2).

“Temos que aumentar os nossos níveis e ficar preparados, esse é que o objetivo semana após semana. Já houve um envolvimento maior, também teve mais gente a chegar, como foi o caso do Clésio e do Zainadine, e a integração dos reforços [João Afonso e Lucho Veja]”, destacou.

O treinador destacou ainda que, com o grupo mais completo, já foram colocadas em prática “mais dinâmicas, tanto ofensivas como defensivas“, o que se revelou também num aumento do empenho dos jogadores.

Em jeito de comparação com o primeiro particular diante dos sub-23, que Vasco Seabra entendeu como teste meramente físico devido às várias ausências e falta de treinos à conta da habitual bateria de exames, o segundo frente à equipa B, vencido pelo plantel principal, por 1-0, revelou que a equipa “está muito mais preparada“.

“Já fomos uma equipa mais completa, já dominamos o jogo na globalidade e fomos uma equipa capaz de apresentar dinâmicas ofensivas difíceis de contrariar e com mais capacidade de pressionar da forma que pretendemos”, concluiu Vasco Seabra, sobre a partida que apenas teve um golo registado, assinado pelo ainda júnior Bernardo Gomes, filho do antigo internacional Danny, na ponta final do encontro.