Várias viaturas arderam este sábado no parque de estacionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica, no Lumiar, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros Lisboa.

O alerta de incêndio foi dado às 11h40, entrando em fase de rescaldo cerca de hora depois.

No combate às chamas estiveram seis viaturas dos bombeiros e 20 operacionais.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, são ainda desconhecidas as causas do incêndio, assim como o número de viaturas ardidas e a sua tipologia.