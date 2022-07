Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era uma premissa que prometia não falhar e Javier Cercas cumpriu-a e não falhou. Depois de, em 2019, o autor ter recebido o prémio Planeta com Terra Alta, chega-nos agora com Independência, que aparece com o subtítulo “Terra Alta II”. Aqui, temos a segunda parte das aventuras de Melchior Marín, algures na contemporaneidade.

O romance, convém dizer, entrelaça vários pontos e lê-se em forma de vertigem. Cercas não perde tempo com pó, tudo no que faz é funcional, tudo o que dá é escorreito. E o cerne da narrativa, para além de prender o leitor ao livro, também lhe permite tecer braços que acabam por compor um todo orgânico. No romance, Melchor Marín volta a Barcelona para investigar um caso: a presidência da Câmara está a ser chantageada com a divulgação de um vídeo sexual. Inicialmente, os chantagistas pedem 300 mil euros em troca do vídeo. Num segundo aviso, pedem mais dinheiro e exigem a demissão da autarca.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.