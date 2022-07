É verão e é normal estar calor, mas este calor não é normal. 42ºC em Lisboa, 45 a 47ºC no interior

As previsões apontam para que quarta-feira seja o dia mais quente do ano e um dos mais quentes dos últimos 22 anos. Esperam-se máximas no interior, em especial a Sul, e nos vales do Tejo e Douro, acima dos 42°C — Lisboa deve chegar aos 42ºC —, podendo atingir em certos locais mais de 45°C — valores que seguramente se atingirão em Évora e Santarém. No resto do país, a temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40°C. E se as máximas vão estar nos píncaros, as mínimas também continuarão muito altas, com noites tropicais, com temperaturas mínimas acima de 20°C, a partir da noite de segunda para terça-feira: Lisboa, Porto, Braga, Coimbra ou Évora não baixarão dos 23ºC, só para dar alguns exemplos.

Só a partir de sexta-feira é que as temperaturas começarão a baixar, até lá Portugal estará de facto num vórtice terrível — além do calor tórrido, o vento moderado a forte em algumas zonas e a humidade praticamente nula colocam todo o país em alerta vermelho para os fogos. E podem bater-se também recordes de calor com 22 anos.

????#Tempo: Entre 11 e 17/jul esperam-se valores extremos de temperatura em Portugal Continental. Dias 12, 13 e 14 deverão alcançar valores entre os 42 a 45 °C no Alto Alentejo, Vale Tejo e em alguns locais do Alto Douro, Estremadura e Beira Litoral ????https://t.co/0OpXaX66Lg pic.twitter.com/Jupro2d4rA — IPMA (@ipma_pt) July 8, 2022

Las temperaturas previstas para los próximos diez días serán inusualmente o muy inusualmente cálidas en la mayor parte de la Península. Una vez más, tenemos que decir aquello de que en verano es normal que haga calor, pero este calor no va a ser normal.https://t.co/8e0mNau8Mb pic.twitter.com/XMSaXCPnR9 — AEMET (@AEMET_Esp) July 9, 2022

O último recorde de calor é de 4 de agosto de 2018. Nesse dia, 17 estações do país registaram mais de 45 graus (Santarém, Alcácer do Sal, Coruche, Alvalade, Pegões, Neves Corvo, Setúbal, Évora, Tomar, Reguengos, Amareleja, Avis, Viana do Alentejo, Portel, Mora e Elvas) e o IPMA revelou que os valores da temperatura máxima estiveram nos 40 graus Celsius em mais de 60% das 96 estações de medição e nos 35 graus em mais de 90% das estações. A temperatura máxima do ar mais alta foi de 46,8ºC e registou-se em Alvega, concelho de Abrantes.

Entre terça e quinta, este é um recorde que pode ser ultrapassado. Já sabemos a máxima de que estamos no verão, é normal estar calor. Mas este calor não vai ser normal.