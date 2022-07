Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cor dos automóveis surge quando a luz incide na chapa pintada e é essa reflexão que torna o veículo branco, amarelo, vermelho ou azul. Em 2019, chegou à indústria automóvel, pela mão da BMW, o X6 mais preto da história. Tudo porque estava revestido por uma tinta denominada Vantablack, que é cara, sofisticada e que estava até então reservada a instrumentos ópticos em órbita, como o telescópio espacial Hubble. Surge agora um 911 no Japão, que recorre a uma tinta similar para o tornar no Porsche mais preto de sempre.

A Vantablack absorve 99,96% da luz que incide sobre ela e, sem reflexo da luz, o que se vê é uma mancha tão escura quanto irreal, quase como se tivesse sido trabalhada em Photoshop. A explicação para esta “escuridão” total deve ser procurada junto dos constituintes da tinta, onde abundam microscópicos pedaços de carbono, mais especificamente nanotubos de carbono, orientados segundo o seu eixo longitudinal, impedindo-os de reflectir qualquer tipo de luz.

Se a BMW utilizou a tinta Vantablack no X6 que expôs no Salão de Frankfurt de 2019, produzida pela Surrey Nanosystems, este Porsche 911 foi revestido por uma versão mais simples e barata da Vantablack, denominada Musou Black, fabricada pela Koyo Orient Japan. Esta tinta nipónica reflecte 0,6% da luz, revelando-se menos “preta” do que a Vantablack, mas o suficiente para originar uma mancha muito escura com formas que fazem lembrar um 911.

A Musou Black é uma tinta acrílica com base aquosa que absorve 99,40% da luz, uns pontos abaixo da “Vanta”, que retém 99,96%. Mas se não é tão sofisticada ou eficiente, para pintar um automóvel será boa o suficiente, pelo menos se o objectivo é conseguir preços que alegadamente são mais competitivos. O Hubble e os seus sucessores que continuem a usar – e a pagar – a Vantablack.

Veja aqui o vídeo da pintura e se o seu japonês é tão “forte” como o nosso, salte directamente para o minuto 5.30, quando a Misou Black começa a ser aplicada no 911 Turbo S. E, depois, surpreenda-se com o resultado: