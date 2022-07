Sete pessoas foram detidas e quatro estabelecimentos encerrados durante uma operação da Polícia de Segurança Pública (PSP) de prevenção criminal em locais de diversão noturna que decorreu na madrugada deste domingo em Lisboa.

A operação policial foi realizada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, com a colaboração da 1.ª Divisão Policial, na zona do Cais do Sodré, Bairro Alto e Rua Cintura do Porto de Lisboa, através de ações de fiscalização e buscas não domiciliárias.

Em comunicado a PSP explica que durante a operação, que decorreu entre as 23:30 de sábado e as 03:00 de domingo, foram detidos sete homens, cinco dos quais através de Mandados de Detenção, por se encontrarem indiciados de crimes de ofensas à integridade física qualificadas, roubos e posse de armas proibidas.

Os restantes dois foram detidos em flagrante delito por posse de produto estupefaciente e posse de arma ilegal.

Durante a operação, adianta a PSP, foram apreendidas três soqueiras, uma pistola 6.35 mm e 27 munições, quatro bastões extensíveis, vários bastões artesanais e 12 doses individuais de haxixe.

Ainda no decurso desta operação foram encerrados quatro estabelecimentos de diversão noturna e elaborados diversos Autos de Contraordenação, referentes à atividade dos estabelecimentos e oito no âmbito da atividade da Segurança Privada.

A PSP sublinha que empenhou nesta operação várias valências, nomeadamente, Investigação Criminal, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata, Trânsito, Segurança Privada e Fiscalização, bem como a Unidade Especial de Polícia.

A presente operação contou também com a presença de magistrado judicial e com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Estas ações, explica a PSP, visaram a prevenção e combate da criminalidade violenta e grave e o reforço do sentimento de segurança nas Zonas de Diversão Noturna.