A Câmara de Coimbra aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, a atribuição de um apoio de 60 mil euros para a manutenção do Prémio Estação Imagem Coimbra 2022, que vai decorrer na cidade pelo quinto ano consecutivo.

O evento, que vai realizar-se entre 13 de setembro e 6 de novembro, integra um prémio de fotojornalismo, a atribuição de uma bolsa e exposições, entre outras atividades.

A iniciativa é uma organização da Câmara Municipal de Coimbra e da associação Estação Imagem.

O apoio financeiro à Estação Imagem, esta segunda-feira aprovado, é de 60.000 euros, sendo que, este ano, “o evento contará com o apoio financeiro, no valor de 5.000 euros, da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, que já reconheceu o interesse do evento”, afirma a Câmara, citando a informação técnica dos serviços municipais.

De acordo com o Município de Coimbra, o júri do Prémio é constituído por “personalidades igualmente reconhecidas internacionalmente no meio do fotojornalismo”.

Presidido por David Furst, editor de fotografia internacional do The New York Times, o júri integrará também nomes como Daniel Berehulak, “colaborador regular do The New York Times e reconhecido com dois prémios Pulitzer, entre outras distinções ao longo da sua carreira” e Newsha Tavakolian, que “já trabalhou para a revista Time, The New York Times, Le Figaro e National Geographic, tendo cofundado, em 2011, o coletivo de fotografia feminina Rawiya do qual é membro”.

O Prémio Estação Imagem incluirá cinco exposições de fotojornalismo.

As exposições vão estar patentes, de 13 de setembro a 06 de novembro, em “espaços emblemáticos da cidade”, como a Sala da Cidade, o Edifício Chiado, as galerias Pinho Dinis, na Casa Municipal da Cultura, Pedro Olayo (filho), no Convento São Francisco, e o Teatro Académico Gil Vicente.