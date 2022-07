Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e a Agência Europeia do Medicamento (EMA) recomendaram esta segunda-feira que as pessoas entre os 60 e os 79 anos, bem como as pessoas vulneráveis de qualquer idade, sejam inoculadas com uma segunda dose de reforço das vacinas contra a Covid-19.

Este segundo reforço já tinha sido anteriormente indicado, em abril, mas apenas para as pessoas acima dos 80 anos.

“Uma vez que está atualmente em curso uma nova vaga na Europa, com taxas crescentes de admissão em hospitais e unidades de cuidados intensivos (UCI), é fundamental que as autoridades de saúde pública considerem agora pessoas entre os 60 e 79 anos, bem como pessoas vulneráveis de qualquer idade, para um segundo reforço”, pode ler-se no comunicado conjunto das agências da União Europeia, que recomendam que as doses comecem “imediatamente” a ser distribuídas e especificam que, desde que tenham recebido o reforço anterior há pelo menos 4 meses, todas as pessoas desta idade serão elegíveis para este novo “boost”.

“Apelo aos Estados-Membros para que implementem imediatamente segundos reforços para todas as pessoas com mais de 60 anos de idade, bem como para todas as pessoas vulneráveis, e exorto todas as pessoas elegíveis a sair e a serem vacinadas. É assim que nos protegemos a nós próprios, aos nossos entes queridos e às nossas populações vulneráveis”, disse Stella Kyriakides, a Comissária Europeia para a Saúde e Segurança Alimentar, avisando que “não há tempo a perder”.

Andrea Ammon, diretora do ECDC, acrescentou que, em vários países europeus, o número de infeções está a aumentar, acompanhado por “uma tendência crescente” de internamentos em enfermarias e unidades de cuidados intensivos. Neste momento, é a sub-linha BA 5 da Ómicron, acrescentou ainda Ammon, a estirpe na origem da maior parte destes novos casos.

“Isto assinala o início de uma nova e generalizada onda de Covid-19 em toda a União Europeia”, disse a diretora do ECDC. “Há ainda demasiados indivíduos em risco de infeção grave pela Covid-19 que precisamos de proteger o mais rapidamente possível. Temos de lembrar as pessoas da importância da vacinação desde a primeira vacina até ao segundo reforço. Temos de começar hoje.”