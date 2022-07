O Funchal é um dos concelhos do país com melhor cobertura de redes fixa e móvel, indicou esta segunda-feira o presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, referindo que a velocidade de ‘download’ também é “bastante elevada” para a média nacional.

Não se nota neste concelho a assimetria que é muito frequente noutros concelhos do país, em que há zonas com muito boa cobertura e zonas com lacunas”, explicou o responsável da Autoridade Nacional de Comunicações, sublinhando que o Funchal é dos municípios que revela “menor taxa” de chamadas falhadas.

João Cadete de Matos falava na Câmara Municipal do Funchal, durante a apresentação do Estudo de Qualidade de Serviço das Redes Móveis MEO, NOS e Vodafone na Ótica do Utilizador, realizado pela ANACOM no concelho mais importante e populoso da Região Autónoma da Madeira.

O Funchal é dos concelhos do país que tem melhor cobertura, quer de rede fixa, nomeadamente rede de fibra ótica, muito importante para que as pessoas e as famílias tenham uma boa qualidade de acesso à internet, e, simultaneamente, também revela uma muito boa cobertura da rede móvel”, declarou.

O presidente da ANACOM indicou que a velocidade de ‘download’ de acesso a dados no Funchal é “bastante elevada” para a média nacional e adiantou que o município já tem um “bom nível” de cobertura ao nível da quinta geração móvel — 5G.

Para nós é muito agradável ver esse resultado porque, além do Funchal ser o concelho mais populoso da Região Autónoma da Madeira, é também um concelho que recebe muitos turistas ao longo do ano e também eles dependem de ter boas comunicações”, disse.

João Cadete de Matos referiu, por outro lado, que durante os anos da pandemia de Covid-19 – 2020 e 2021 -, o Funchal se revelou também “atrativo” para as pessoas que estiveram em teletrabalho e para os designados ‘nómadas digitais’.

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações adiantou que um dos próximos desafios se prende com a cobertura de comunicações móveis nas levadas da Madeira, que são uma das principais atrações turísticas da região e onde é relativamente frequente a ocorrência de acidentes.

É um trabalho que temos em mãos, fazer esse estudo da qualidade das redes móveis nas levadas da Madeira”, disse, reforçando: “Temos de encontrar para essas levadas soluções de conectividade”.

O Estudo de Qualidade de Serviço das Redes Móveis MEO, NOS e Vodafone na Ótica do Utilizador baseou-se numa campanha de testes e medições realizada entre 12 e 13 de maio de 2022, no concelho do Funchal, tendo a equipa da ANACOM percorrido 206 quilómetros e efetuado 610 chamadas de voz, 267 testes de velocidade da ligação à internet e 49.546 registos e sinal rádio.

A MEO, a Vodafone e a NOS atingiram, respetivamente, 99,78%, 99,98% e 100% de registos com sinal de rede na maioria do percurso de medições realizado, com exceção da estrada regional de acesso ao Pico do Areeiro, Caminho dos Pretos e Eiras, nas montanhas sobranceiras à cidade, onde os três operadores registam cobertura de baixa qualidade.

A ANACOM indica que o desempenho no serviço de voz acompanhou o obtido na qualidade de sinal de rede, sendo que a quantidade de chamadas telefónicas não encaminhadas e abandonadas atingiu 4%, 4,5% e 5,8% nas redes da NOS, Vodafone e Meo, respetivamente.

Em termos globais, uma em cada 21 chamadas não foi iniciada ou concluída com sucesso.