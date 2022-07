Um idoso, de 83 anos, foi detido pela autoria de um incêndio florestal numa freguesia do concelho de Guimarães, distrito de Braga, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Numa zona de vegetação herbácea, mato e arvoredo, com condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, associado às elevadas temperaturas e muito baixa humidade, o autor é suspeito de ter ateado dois focos de incêndio, próximos um do outro, colocando em risco toda aquela área, só não produzindo danos mais graves pela pronta intervenção da população e dos bombeiros”, refere a PJ, em comunicado.

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, acrescenta que a detenção, fora de flagrante delito, ocorreu no sábado, dia do incêndio, com a colaboração da GNR.

O detido foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais.