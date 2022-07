Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não sei se foi influência esmagadora de Dickens na cultura britânica, ou se era antes já a esmagadora influência da cultura em Dickens, mas há algo dickensiano em quase todas as histórias britânicas. Isto é, não há histórias miserabilistas como as britânicas. Querem música triste? Venham a Portugal. Querem uma história deprimente? Reino Unido. Um extraterrestre que fizesse video on demand de alguma BBC lá a partir da terra dele, nunca acreditaria que estamos a falar da produção cultural de uma das nações mais ricas, desenvolvidas, industrializadas, com melhor educação e maior rendimento per capita da História.

Ou, então, é o clima. O clima que não entra, misteriosamente, com a música (como se consegue fazer pop tão boa e alegre, com um tempo tão depressivo, é dos enigmas mais insondáveis da civilização), mas que entra com a ficção. Não é que não contem grandes histórias, atenção; é só que, se descontarmos todos os alcoólicos, desempregados e deprimidos disfuncionais da ficção britânica, não se percebe muito bem como é que o país que retratam ainda não chegou ao índice de desenvolvimento humano de, digamos, um Burundi.

