O assunto surgiu assim que a contratação de David Carmo ao Sp. Braga por parte do FC Porto foi tornada oficial. Para além dos 20 milhões de euros fixos que a transferência do central vai custar, o contrato inclui uma cláusula que prevê o pagamento de 500 mil euros aos minhotos sempre que os dragões forem campeões nacionais. Um compromisso raro, pelo menos em Portugal, que abriu a porta a uma discussão longa sobre ética desportiva e objetivos coletivos associados a um negócio individual.

Assim, esta segunda-feira, o Sp. Braga decidiu tomar uma posição oficial sobre o tema. Num comunicado divulgado no site oficial do clube e assinado pessoalmente por António Salvador, os minhotos enumeraram sete pontos para responder ao “ruído existente”. “Saberá qualquer observador atento que a inclusão de cláusulas associadas a performance individual e/ou coletiva é prática comum, há já largos anos, tanto no plano nacional como nos principais campeonatos europeus, sem que daí resultem indícios que comprometam a integridade das competições”, indica o parágrafo inicial, com a nota a prosseguir com a rejeição da ideia de que tenha sido aberta uma “caixa de Pandora”.

