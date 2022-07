Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Continua a desenhar-se a marca Montenegro. O escolhido para falar após a Comissão Política do PSD esta segunda-feira foi o vice-presidente Paulo Rangel (o esforço de unidade), o mais atacado foi Costa (oposição cerrada ao PS) e anunciou-se que o mítico Pontal voltará ao modelo jantar-comício (o regresso PSD pré-Rio). Na sede do PSD, o eurodeputado trazia dois temas para esse primeiro tiro ao Governo: o combate aos incêndios — no qual diz que o Governo não resolveu a tempo os “problemas estruturais” — e a saúde — onde denunciou um “efeito dominó de caos nas urgências”. Sobre o Novo Aeroporto de Lisboa, de que só falou após questionado pelos jornalistas, a estratégia continua a ser de wait and see: o PSD colocou a bola no lado do Governo e puxou pela “divergência essencial” entre António Costa e Pedro Nuno Santos.

Voltando ao novo PSD, Rangel lembrou que Luís Montenegro, no seu primeiro ato como líder, foi a Pedrógão Grande há uma semana antes de existir vaga de calor, naquilo que considera ser uma prova que o assunto foi sempre “prioritário para o PSD”. O dirigente social-democrata denunciou também “falhas estruturais” na preparação do combate, elencando problemas como a “asfixia dos corpos de bombeiros”, a não existência de rede de comunicações no interior e o atraso na reforma florestal.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.