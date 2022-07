O senegalês Sadio Mané e o egípcio Mohamed Salah, ex-colegas de equipa nos ingleses do Liverpool, estão entre os 10 nomeados para o título de jogador africano de 2022, anunciou esta segunda-feira a Confederação Africana de Futebol (CAF).

Os dois jogadores foram os últimos vencedores do prémio, que não foi atribuído em 2020 e 2021 devido à Covid-19, tendo Salah conquistado as edições de 2017 e 2018 e Mané, que se transferiu recentemente para os alemães do Bayern Munique, a de 2019.

Entre os restantes candidatos ao troféu figura ainda mais um jogador do Liverpool, o guineense Nabi Keita, e mais outros dois jogadores que atuam em Inglaterra, o senegalês Edouard Mendy (Chelsea) e o argelino Riyad Mahrez (Manchester City).

O camaronês Vincent Aboubakar, que representou o FC Porto entre 2014/15 e 2019/20 e que se encontra atualmente nos sauditas do Al Nassr, é outro dos nomeados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os 10 nomeados:

Sadio Mané (Senegal, Bayern Munique/Ale)

Riyad Mahrez (Argélia, Manchester City/Ing)

Karl Toko Ekambi (Camarões, Lyon/Fra)

Vincent Aboubakar (Camerões, Al Nassr/Ara)

Sébastien Haller (Costa do Marfim, Borussia Dortmund/Ale)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool/Ing)

Naby Keita (Guiné, Liverpool/Ing)

Achraf Hakimi (Marrocos, Paris Saint-Germain/Fra)

Edouard Mendy (Senegal, Chelsea/Ing)

Kalidou Koulibaly (Senegal, Nápoles/Ita)