Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num modelo capitalista sem falhas, os cinco membros dos Radiohead estariam agora a enfiar-se num avião, rumo a uma das centenas de cidades onde tocariam OK Computer na íntegra, para comemorar os 25 anos do lançamento daquele que é, até hoje, o seu disco mais conhecido e aquele que os tornou mega-estrelas.

Segundo o mito, após o êxito do single “Creep” – saído do disco de estreia – Yorke terá decidido nunca mais passar pela vergonha de ganhar dinheiro com o que, para ele, era uma canção menor e não representativa daquilo que os Radiohead poderiam fazer. O que o terá conduzido a uma demanda de evolução, notória em The Bends, o segundo álbum dos Radiohead e primeiro repleto de grande escrita.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.