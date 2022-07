Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um grupo de turistas no Quirguistão, composto por nove britânicos e uma norte-americana, sobreviveu a uma avalanche sem que nenhum elemento sofresse ferimentos graves. Um dos britânicos, Harry Shimmin, de 27 anos, gravou a chegada da onda de neve até ao momento em que ficou soterrado.

Ao The Telegraph, Harry explicou que se tinha separado do grupo para tirar fotografias à cordilheira Tian Shan, conhecida como “Montanhas do Paraíso”, do topo de um penhasco. “Ouvi o som de gelo a partir-se atrás de mim”, explicou. Ao detetar um abrigo próximo de si, o britânico continuou a filmar a avalanche à medida que esta se aproximava, descendo a montanha rochosa e arrastando consigo vários pedregulhos.

I suppose there was nowhere to run to, but still! ????pic.twitter.com/3GE4M4YOxa — James Withers (@scotfoodjames) July 10, 2022

Tenho a noção que corri um grande risco, mas senti-me no controlo”, explicou. “No entanto, quando a neve começou a aproximar-se e ficou escuro e difícil de respirar, pensei que poderia morrer”, confessou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Refugiado atrás de uma rocha, Harry Shimmin explicou sentir-se como se estivesse dentro de um nevão. “Quando terminou, a adrenalina aumentou. Estava apenas coberto por uma pequena camada de neve, sem um único arranhão.”

Segundo o The Guardian, os restantes elementos do grupo sofreram pequenos arranhões e hematomas, com exceção da mulher norte-americana: sofreu um corte no joelho até o osso e foi levada a cavalo para um centro médico a três horas de distância. Depois de suturada, regressou a casa de avião.

Os nove britânicos e a norte-americana estavam ” a rir e a chorar, felizes por estarem vivos” e, passado o susto, não desistiu: o grupo prosseguiu pela rota planeada, contornando rochas e blocos de gelo arrastados pela avalanche.

As montanhas Tian Shan atravessam o sudeste do Quirguistão e a fronteira nordeste do país com a China, tendo feito parte da antiga Rota da Seda.