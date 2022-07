O líder parlamentar do PS apelou esta terça-feira ao PSD para que separe o que é “fazer oposição ao Governo do que é fazer oposição ao país” quanto à solução aeroportuária para a região de Lisboa.

No final da primeira reunião descentralizada da direção do grupo parlamentar, em Sines (Setúbal), Eurico Brilhante Dias comentou as declarações do vice-presidente do PSD Paulo Rangel, que na segunda-feira defendeu que o Governo não pode “passar a bola” aos sociais-democratas nesta matéria.

O PSD tem de escolher o seu caminho e precisa de perceber que fazer oposição ao Governo é legítimo, é normal, o Governo precisa de uma boa oposição. Mas deve separar o que é fazer oposição ao Governo do que é fazer oposição ao país”, contrapôs hoje o líder da bancada socialista.

Brilhante Dias considerou que, quanto ao futuro aeroporto, “a opção política do Governo é clara”: “É envolver o maior partido da oposição para que a solução final seja perene”, disse.

Para o deputado socialista, “não foi apenas a falta de decisão” que leva a que a região de Lisboa ainda não tenha um novo aeroporto.

Foi o facto também evidente de, quando mudou o governo, em particular quando o PSD regressou ao poder, ter alterado decisões. Neste caso, ainda não saiu da oposição, mas já alterou a sua posição sobre o aeroporto mudando de liderança“, disse.

Eurico Brilhante Dias considerou que “a oposição também é responsável pelo futuro do país” e deixou um ‘recado’ para o novo presidente do PSD, Luís Montenegro.

A política de terra queimada não resolve os problemas dos portugueses e, por isso, não resolve problema de nenhum político português, nem mesmo do dr. Montenegro”, afirmou.

Na segunda-feira, no final da primeira reunião da Comissão Política Nacional (CPN) do PSD desde a tomada de posse de Luís Montenegro, em 03 de julho, Paulo Rangel expressou uma posição de “condenação veemente” ao primeiro-ministro por reduzir o episódio com o ministro das Infraestruturas sobre o futuro aeroporto a “um casinho”, e desafiou-o a dizer se avança com a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) antes de haver “outros progressos” sobre o tema.

Questionado sobre a posição do PSD sobre a matéria, Rangel defendeu que é o Governo “que governa há sete anos e com maioria absoluta” que tem de responder.

O Governo não pode passar a bola ao PSD, o PSD não é responsável pelos falhanços do Governo“, disse.

O primeiro vice-presidente do partido do PSD não avançou ainda uma data para o encontro entre o novo presidente social-democrata e António Costa.

Há de haver oportunamente – e não demorará muito – um encontro entre o primeiro-ministro e o presidente do PSD, não especificamente para tratar deste assunto, será um encontro para todos os assuntos da agenda, esse será um deles“, disse.

Nesta matéria, António Costa tem defendido que tem de se “trabalhar para uma solução técnica, política, ambiental e economicamente sustentável – uma solução que seja objeto de um consenso nacional, designadamente com o maior partido da oposição”.

No final de junho, o primeiro-ministro determinou a revogação do despacho que apontava os concelhos do Montijo e Alcochete como localizações para a nova solução aeroportuária da região de Lisboa, desautorizando o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que no dia anterior apresentara esta proposta.

A solução que constava no despacho revogado passava por avançar com o projeto de um novo aeroporto no Montijo complementar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para estar operacional no final de 2026, sendo os dois para encerrar quando o aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete estiver concluído, previsivelmente em 2035.