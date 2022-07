O sistema de ar condicionado do Centro Distrital de Segurança Social de Braga avariou e os trabalhadores podem solicitar a opção pelo trabalho, enquanto se mantiver a atual vaga de calor, disse esta terça-feira fonte da instituição à Lusa.

Segundo fonte do Instituto de Segurança Social, já foram abertos os procedimentos para resolver o problema “com a brevidade possível”.

Não há uma data para a resolução do problema, mas já foi dada a indicação ao Centro Distrital de Braga para comunicar aos trabalhadores que podem pedir a opção pelo teletrabalho, se virem que não estão em condições de trabalhar no edifício”, acrescentou.

A fonte não soube especificar desde quando dura a avaria no ar condicionado.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o distrito de Braga deverá atingir esta terça-feira e nos próximos dias temperaturas acima dos 40 graus.

Enquanto se mantiver esta onda de calor e o problema do ar condicionado não estiver resolvido, os trabalhadores do Centro Distrital de Braga poderão pedir a opção pelo teletrabalho”, disse ainda a fonte do ISS.