O cartão Interjovem oferece, em 2022, descontos em 119 empresas a jovens residentes nos Açores e mantém viagens interilhas a 48 euros, de avião, ou a 7,5 euros, de barco, foi esta terça-feira anunciado.

Ao todo, contamos com 119 empresas parceiras de todas as ilhas, 13 das quais aderiram, no mês de junho, à chamada para novos parceiros na hotelaria e restauração”, adiantou a secretária regional da Juventude Qualificação Profissional e Emprego dos Açores, Maria João Carreiro, numa nota informativa disponibilizada hoje à Lusa.

Segundo a secretária regional, as vantagens e descontos comerciais do cartão foram uniformizados, havendo “um mínimo de 10% de desconto nos serviços oferecidos” pelos parceiros do cartão.

Criado em 2003, o Cartão Interjovem destina-se a jovens entre os 13 e os 30 anos, residentes ou naturais dos Açores, custa 20 euros e tem um ano de validade após a sua aquisição.

Maria João Carreiro frisou que continuam abertas parcerias “em todas as áreas comerciais” e disse esperar que “ainda mais empresas” possam “reconhecer as vantagens da parceria com o Interjovem, não só numa perspetiva de notoriedade mas também de responsabilidade social”.

O cartão, cuja campanha de 2022 foi lançada na segunda-feira, vai manter viagens aéreas interilhas a 48 euros e viagens marítimas interilhas a 7,5 euros, num investimento de 45 mil euros do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).

Este ano, em janeiro, foi renovado o contrato-programa com a SATA [companhia aérea] e com a Atlânticoline [empresa de transportes marítimos], num investimento do Governo Regional de 45 mil euros, para continuar a assegurar aos detentores do cartão Interjovem viagens aéreas interilhas a 48 euros, ida e volta, e viagens a 7,50 euros para qualquer viagem operada pela Atlânticoline”, avançou a secretária regional da Juventude.

Segundo a governante, no final de julho, “será lançada uma nova funcionalidade na aplicação do cartão Interjovem, para georreferenciar os parceiros, identificando-os num mapa que terá como referência o ponto geográfico onde se encontra o seu titular”.

Maria João Carreiro destacou a importância do cartão Interjovem no incentivo à mobilidade dos jovens dentro do arquipélago.