O parlamento russo (Duma) vai reunir-se numa sessão extraordinária na sexta-feira, para aprovar medidas de proteção à economia e dos militares envolvidos na guerra na Ucrânia, segundo documentos divulgados no site do parlamento.

O líder do partido Rússia Unida, Serguei Mironov, disse esta terça-feira que a sessão extraordinária se destina a aprovar “leis importantes” de proteção da economia do país, que tem estado sujeito a sanções ocidentais desde que invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano.

“Precisam de ser adotadas literalmente agora, e esta é a principal razão pela qual os deputados da Duma se reunirão na sexta-feira”, acrescentou, citado pela agência russa TASS.

O presidente da Duma, Viacheslav Volodin, anunciou na segunda-feira a realização da sessão plenária extraordinária, referindo que o parlamento recebeu mais de oito dezenas de iniciativas legislativas em duas semanas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Antes de mais, estamos a falar de medidas de apoio à economia, bem como de proteção social dos cidadãos e do pessoal militar”, disse Volodin, segundo uma nota divulgada no site da Duma.

Um dos diplomas visa conceder o estatuto de veterano de guerra aos militares que consigam “repelir uma invasão armada do território da Federação Russa”, de acordo com um documento também divulgado no site parlamentar.

Beneficiarão também da medida os militares que enfrentem uma “provocação armada na fronteira estatal e na zona fronteiriça adjacente às áreas da operação militar especial nos territórios da Ucrânia e das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk”.

A medida tem efeitos retroativos a 24 de fevereiro deste ano, dia da invasão da Ucrânia, segundo a proposta subscrita por todos os grupos parlamentares.

Ao invadir a Ucrânia para “desmilitarizar e desnazificar” o país vizinho, o Presidente russo, Vladimir Putin, disse que estava a responder a um pedido de ajuda das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk, cuja independência reconheceu na mesma altura.

Os separatistas pró-Moscovo de Donetsk e Lugansk, no Donbass, iniciaram uma guerra separatista contra a Ucrânia em 2014, quando a Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia.

Na sequência da guerra na Ucrânia, a União Europeia e vários países ocidentais têm decretado sanções contra a Rússia e fornecido armas às forças ucranianas.