Um homem foi detido, em Macedo de Cavaleiros, por suspeitas de abusar sexualmente de duas crianças, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito é um desempregado de 58 anos e está indiciado pela presumível autoria do crime de abuso sexual de crianças, segundo revela a PJ, em comunicado.

As vítimas são “duas crianças com 12 anos” e os factos terão ocorrido “no decurso dos meses de maio e junho de 2022, na via pública e num estabelecimento comercial”, desta zona do distrito de Bragança.

De acordo com a PJ, o detido “vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”.