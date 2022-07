Os depositantes impedidos de retirar dinheiro de bancos rurais na China desde abril vão poder recuperar parte dos fundos, anunciaram esta terça-feira os reguladores, após protestos que terminaram em confrontos entre lesados e a polícia.

Os bancos rurais da China estão a ser duramente atingidos pelas políticas do governo central para conter a bolha imobiliária e o endividamento na segunda maior economia do mundo.

Abalados pela desaceleração económica, quatro bancos na província central de Henan suspenderam todos os levantamentos e transferências, desde meados de abril. De acordo com cálculos da imprensa local, até 400.000 clientes, com um total de 40.000 milhões de yuans (5.870 milhões de euros) depositados naqueles bancos, foram afetados.

A decisão dos bancos deu origem a manifestações esporádicas.

No domingo, centenas de pessoas ergueram faixas e gritaram palavras de ordem nos degraus da entrada da agência do Banco Popular da China (banco central), na cidade de Zhengzhou, a capital da província central de Henan, que fica a cerca de 620 quilómetros a sudoeste de Pequim.

Um vídeo difundido nas redes sociais mostra agentes de seguranças à paisana em confrontos com a multidão. Outros vídeos mostram manifestantes a serem empurrados nas escadas por seguranças vestidos com camisas brancas ou pretas lisas.

Citizens storm the Bank of China in Zhengzhou over bank account freezes. Banks froze millions of dollars in deposits last April, simply explaining to savers that they need to upgrade their internal systems. Since then, customers have not received any kind of communication. pic.twitter.com/XS9zuXRuEK

