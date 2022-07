Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

No site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o mapa de Portugal é uma mancha vermelha — em quase todos os distritos do país existe atualmente um incêndio. Ao longo desta terça-feira, o número de ocorrências em curso esteve sempre acima da dez, com mais de mil operacionais alocados a estas situações. Pelas 21h21, o número de fogos rurais ativos eram 13, sete destes em Castelo Branco e outros sete em Leiria.

