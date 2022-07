O ex-lobista da Uber Mark MacGann está por trás da divulgação de documentos da plataforma de veículos que revelaram práticas controversas da empresa em todo o mundo, divulgadas numa investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação.

Num comunicado esta segunda-feira divulgado, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ, na sigla do consórcio em inglês) explicou que o ex-lobista da Uber na Europa ‘vazou’ 18,69 gigabytes de e-mails, mensagens de texto e documentos internos da plataforma eletrónica de partilha de veículos para o jornal britânico ‘The Guardian’.

Os documentos, segundo adianta a agência EFE, foram compartilhados pelo jornal com o ICIJ e a sua rede de ‘media partners’ internacionais.

O Consócio refere que Mark MacGann é um irlandês de 52 anos, tendo sido o lobista principal da Uber na Europa, Médio Oriente e África, entre 2014 e 2016, que estava também encarregado de gerir a “caótica expansão global” da Uber, o que o levou a violar as leis locais dos transportes em vários países, indica o ICIJ.

Os documentos ‘vazados’ mostram que diretores da Uber tentaram influenciar políticos em todo o mundo para obter favores, negociaram contratos de investimentos com oligarcas russos, que agora são alvo de sanções, e aproveitaram-se da violência contra os condutores da plataforma usando-a em seu favor.

Não há desculpas sobre a forma como a empresa jogou com a vida as pessoas”, disse Mark MacGann citado no comunicado do ICIJ.