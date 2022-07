O movimento no Aeroporto da Madeira está a decorrer com normalidade, depois de ter estado condicionado na segunda-feira devido ao vento forte que obrigou vários aviões a divergir e outros a serem cancelados.

De acordo com a informação disponível no portal da ANA-Aeroportos, até às 11h15 desta terça-feira aterraram 17 voos, sendo que apenas uma ligação de Londres com destino à Madeira terá sido cancelada.

Na segunda-feira, o Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo esteve condicionado, sobretudo na parte da manhã.

Até às 12h30 desse dia, apenas um voo tinha aterrado, cinco haviam sido cancelados e 14 divergido.