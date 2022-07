O diretor artístico do Teatro Nacional de São João (TNSJ), Nuno Cardoso, foi reconduzido no cargo para o triénio de 2022-2024, de acordo com um despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.

Neste diploma, os gabinetes do Ministério da Cultura e da secretaria de Estado do Tesouro salientam que, “considerando a qualidade e a consistência do trabalho desenvolvido”, desde fevereiro de 2019, pelo encenador Nuno Cardoso, na direção artística do TNSJ, no Porto, “julga-se de manter uma linha de continuidade na programação”.

Nesse sentido, o mandato de Nuno Cardoso no cargo de diretor artístico é renovado, em regime de exclusividade, para o triénio de 2022-2024, salienta o despacho assinado pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e pelo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz.

O primeiro mandato de Nuno Cardoso como diretor artístico do TNSJ teve início a 1 de janeiro de 2019.