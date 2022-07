Os governos da República e da Madeira vão celebrar um protocolo para melhorar a resposta e qualidade do serviço do Registo Internacional de Navios, anunciou esta terça-feira o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa.

O governante revelou, em declarações aos jornalistas no início de uma visita que está a fazer à Madeira, que está a trabalhar num protocolo que visa melhorar as competências técnicas do registo de navios.

“O que tem acontecido é que precisamos de ter mais capacidade técnica de resposta e qualidade de serviços. Portanto, pessoas com competências, com capacidades, para podermos responder em tempo útil àquilo que são as exigências de um mercado muito competitivo como é o mercado do shipping“, indicou, à margem de uma reunião na Sociedade de Desenvolvimento da Madeira.

José Maria Costa salientou que a visita desta terça-feira à região tem como objetivo ouvir os armadores e empresários, assim como expor “algumas preocupações” ao presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), designadamente no que diz respeito à conservação e ao “bom estado do Oceano Atlântico”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É isso, de facto, que nos preocupa e sei que têm feito aqui um bom trabalho. Mas temos também um interesse grande em promovermos a economia do mar“, acrescentou.

O secretário de Estado frisou ainda a necessidade de formar e atrair mais jovens para as profissões ligadas ao mar, adiantando que será criado um programa de literacia para os jovens na área do shipping.

“Para nós é fundamental que Portugal seja um dos países com maior atratividade neste domínio e que possamos também trazer mais serviços, mais emprego, mais economia para a Madeira que isso é também importante”, afirmou.

O presidente do Governo da Madeira, que vai acompanhar José Maria Costa em toda a visita, reforçou que é importante “melhorar as condições de competitividade” do Registo de Navios da Madeira, para que este seja “um dos mais importantes do mundo”.

Miguel Albuquerque recordou que estão registadas 828 embarcações, com uma tonelagem bruta de 26 milhões de toneladas.