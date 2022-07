Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi com uma diferença de poucos minutos que os dois acontecimentos se sucederam. Primeiro, um dos 11 candidatos a líder do Partido Conservador saiu da corrida. Segundo, Rishi Sunak, o primeiro ministro a demitir-se do Governo de Boris Johnson, abrindo a crise política, fez o seu primeiro discurso enquanto candidato à liderança dos Tories. Já o ministro dos Transportes não se limitou a abandonar a corrida: Grant Shapps passou a apoiar Rishi Sunak.

“Muito obrigado à minha equipa por me ajudar a compor a minha candidatura em tão pouco tempo. Entre um campo de candidatos brilhantes, falei com Rishi Sunak, que acredito ter competência e experiência para liderar este país”, escreveu no Twitter o ministro que foi um dos poucos a não abandonar o cargo durante a crise que levou à demissão do primeiro-ministro.

Huge thanks to my team for helping to pull together my leadership bid in literally no time! Amongst a field of brilliant candidates I've spoken to @RishiSunak who I believe has the competence and experience to lead this country. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) July 12, 2022

Esta terça-feira também Dominic Raab, vice-primeiro-ministro do Reino Unido, anunciou que apoia a candidatura do antigo ministro das Finanças.

Na véspera de os conservadores começaram a votar no futuro líder do partido, começam também as conversas de bastidores e as trocas de apoios por lugares no próximo Governo. Antes do escrutínio dos militantes, os parlamentares irão reduzir o número de candidatos a dois através de várias rondas de votação que começam na quarta-feira.

Sunak: “Não irei diabolizar Boris Johnson”

Durante o seu discurso, em Westminster, Rishi Sunak começou por elogiar Boris Johnson. O primeiro-ministro, disse o antigo chancelor do Exchequer, é “uma das pessoas mais notáveis ​​que já conheci”, tem “bom coração” e, embora possa ter falhas, “o resto de nós também tem”.

Sunak disse que muitas vezes discordou das opiniões do chefe do executivo britânico e acabou por abandonar o cargo porque “o governo já não estava a funcionar”. De resto, diz que não fará parte de nenhuma tentativa de “rescrever a história que procure diabolizar Boris, exagerar as suas falhas ou negar os seus esforços.”

Esta terça-feira é o último dia para os potenciais líderes apresentarem a sua candidatura ao Comité 1922, os parlamentares conservadores a quem cabe organizar a sucessão. Na segunda-feira, o calendário foi anunciado e é já na quarta-feira que os candidatos vão a votos. A 5 de setembro, antes do fim das férias de verão dos parlamentares, será anunciado o nome do sucessor de Boris Johnson.