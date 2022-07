Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um turista norte-americano caiu na cratera do Monte Vesúvio, em Itália, quando tentava recuperar o telemóvel e agora pode ter de pagar uma multa por invasão de propriedade pública.

No sábado, o jovem de 23 anos subiu com a família até ao cume do Vesúvio, a cerca de 1.281 metros de altitude, ao seguir por uma percurso interdito aos visitantes. Segundo o jornal The Guardian, o turista estava a tirar uma selfie quando o telemóvel lhe escorregou da mão e caiu dentro da boca do vulcão. Numa tentativa para recuperar o dispositivo, desceu para a cratera, mas acabou por perder o equilíbrio e caiu ao longo de vários metros.

Os guias do Monte Vesúvio foram os primeiros a chegar ao local para prestar auxílio, mas foi preciso mobilizar um helicóptero para ajudar na operação de resgate. O homem ficou ferido sem gravidade, com alguns cortes e hematomas nos braços e costas.

Segundo o jornal britânico, a aventura pode agora valer uma multa ao turista norte-americano e aos três familiares que o acompanharam, uma vez que não compraram bilhetes e seguiram um percurso assinalado como proibido devido ao perigo.

O Monte Vesúvio é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo, devido à proximidade a Nápoles e a outras cidades italianas. A erupção do vulcão em 79 a.c. é conhecida pelo elevado grau de devastação, levando à destruição de várias antigas cidades romanas – incluindo Pompeia e Herculano – e provocando a morte de milhares de pessoas. Apesar do vulcão continuar ativo, a última erupção ocorreu em 1944 e o vulcão está em estado de repouso, segundo a informação do site do Parque Nacional do Vesúvio.