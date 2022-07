Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

– Foi cumprimentar o tipo do Chega?

– O presidente foi. E tu, não vais lá?

– Nem pensar.

– Ele cumprimentou.

– Pois foi. Que vergonha.

A conversa entre duas funcionárias da autarquia liderada por Pedro Santana Lopes sobre a passagem da comitiva do Chega pelo edifício municipal fazia antever tudo menos o que se tinha passado poucos minutos antes nos Paços do Concelho. Numa sala calorosa — literalmente, já que a temperatura levou quase toda a comitiva diretamente à mesa onde estavam dispostas as garrafas de água –, o encontro entre Pedro Santana Lopes e André Ventura pareceu tudo menos rigorosamente planeado.

