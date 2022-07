Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De 2009 a 2022. Ao longo de 13 anos, Ana Borges cumpriu 146 internacionalizações pela Seleção Nacional. Esta quarta-feira, ao atingir esse número no Campeonato da Europa contra os Países Baixos, ultrapassou oficialmente Carla Couto e tornou-se a jogadora portuguesa mais internacional da história.

Diretamente para os livros de história. ????????‍???? Ana Borges, a ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? por ????????! ???? #VamosComTudo Straight into the history books. ????????‍???? #TeamPortugal pic.twitter.com/NFnForg7yi — Portugal (@selecaoportugal) July 13, 2022

A jogadora do Sporting estreou-se pela Seleção em março de 2009, na Algarve Cup, numa vitória contra a Polónia no Estádio Municipal de Albufeira em que até marcou um dos golos portugueses. Agora, aos 32 anos, faz parte do grupo de quase indiscutíveis para Francisco Neto, tendo sido titular contra a Suíça e contra os Países Baixos no Europeu de Inglaterra, cumprindo os 90 minutos em ambas as partidas. Muito polivalente, iniciou o encontro com as neerlandesas numa posição ofensiva, desempenhou sempre um trabalho defensivo importante e acabou a lateral esquerda após a saída de Joana Marchão.

O dia de Ana Borges, porém, poderia ter sido ainda mais especial: logo aos cinco minutos de jogo contra os Países Baixos, a jogadora do Sporting colocou a bola no fundo da baliza adversária, aparentemente inaugurando o marcador. O lance, contudo, acabou anulado por fora de jogo de Jéssica Silva num momento anterior. Ainda assim, Borges foi parte ativa numa das melhores exibições da Seleção Nacional nos últimos anos, com a equipa de Francisco Neto a bater-se com a campeã europeia em título para depender apenas de si para ainda chegar aos quartos de final do Europeu.

No ranking das mais internacionais por Portugal, agora liderado de forma isolada por Ana Borges, seguem-se Carla Couto (145), Carole Costa (144), Dolores (139) e Cláudia Neto (137), sendo que Carole e Dolores ainda estão no ativo e também foram titulares nas duas partidas da fase de grupos do Europeu.