Uma colisão entre um ligeiro de passageiros com um autocarro da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) na zona da Pasteleira, no Porto, causou esta quarta-feira sete feridos ligeiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o site da Proteção Civil, o alerta foi dado às 08h56, e ao local acorreram 11 operacionais e cinco veículos de socorro.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto confirmou à Lusa que o acidente ocorreu na zona da Pasteleira e causou sete feridos ligeiros.

As pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Santo António, cinco em viaturas dos bombeiros e duas em viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), acrescentou a mesma fonte.

Segundo o site da Proteção Civil, a ocorrência encontra-se em fase de resolução.

A Lusa contactou ainda a STCP para mais esclarecimentos sobre o acidente e aguarda resposta.