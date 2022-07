A Altice Portugal disse esta quarta-feira que o impacto dos incêndios na sua infraestrutura é pouco significativo, adiantando ter colocado de prevenção mais de uma centena de técnicos especializados a nível central e local.

A Altice Portugal acionou, desde que foi comunicado o alerta vermelho pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o seu Gabinete de Crise, e está ativamente a colaborar com todas as autoridades, tendo inclusive colocado de prevenção mais de uma centena de técnicos especializados, quer a nível central, quer a nível local”, adiantou esta quarta-feira a empresa em comunicado.

Segundo a empresa, as equipas de supervisão estão a monitorizar e a acompanhar de perto a situação dos incêndios, com especial atenção para a zona centro do país.

“As equipas operacionais estão prontas a atuar no terreno para avaliar os serviços afetados e repor o normal funcionamento assim que possível e em coordenação direta com as autoridades por razões de segurança de acesso aos locais. Neste momento o impacto nas infraestruturas não é significativo sendo apenas pontual”, é referido na nota.

Na terça-feira, também a Vodafone Portugal disse que o impacto dos incêndios na sua infraestrutura é pouco significativo, afirmando ter equipas disponíveis para atuar com rapidez na resolução de falhas detetadas e desde que haja autorização para aceder aos locais afetados.

“Face à atual situação é inevitável que algumas das nossas infraestruturas sejam afetadas pelos incêndios em curso, seja por via da perda de energia ou da perda de ligações”, disse à Lusa fonte oficial da Vodafone Portugal, salientando, contudo, que “o impacto desta situação é pouco expressivo”.

Em resposta enviada à Lusa, também a NOS referiu ter detetado “falhas pontuais”, nas comunicações nas zonas afetadas pelos incêndios, com impacto “pouco expressivo”, adiantando estar a acompanhar “muito de perto a situação”.