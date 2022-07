Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Seis incêndios particularmente preocupantes, devido à dimensão que ganharam e por se desenvolverem em zonas próximas de áreas residenciais e industriais, lavram esta quarta-feira à noite em Portugal.

As regiões que geram maior apreensão são, neste momento, Pombal (Lavradio), Leiria (Caranguejeira), Faro (Gambelas), Setúbal (Palmela), Guarda (Seia) e Oliveira de Azeméis (Pinheiro da Bemposta, distrito de Aveiro).

Às 23h de esta quarta-feira, os incêndios em Portugal estavam a ser combatidos por cerca de 5.600 bombeiros — dos quais mais de mil estavam a tentar travar os fogos no distrito de Leiria.

Este é um ponto de situação do que vai marcando mais um dia de combate aos incêndios no país:

Os números mais recentes, apurados até às 19h, apontam para um total de pelo menos 171 novos incêndios que deflagraram em Portugal ao longo de esta quarta-feira — os dados foram avançados no briefing de final de dia da Proteção Civil e não contabilizam ainda os incêndios que deflagraram já durante a noite.

Dos 171 novos incêndios ao longo do dia, 27 estavam ativos ao final da tarde e 14 foram “ocorrências significativas”, isto é, incêndios que alastraram e se desenvolveram “perto de áreas habitacionais”.

Houve quatro grandes incêndios ao longo do dia e que se mantêm ativos durante a noite: um incêndio em Lavradio, Pombal (às 22h20, a ser combatido por 440 bombeiros), outro na Caranguejeira, em Leiria (270 bombeiros no local às 22h20), em Gambelas, Faro (onde estão, sensivelmente à mesma hora, mais de 300 bombeiros em combate) e em Palmela, distrito de Setúbal, que está a ser combatido por mais de 500 bombeiros e que provocou dez feridos, cinco bombeiros e cinco civis (um ferido civil em estado grave).

Há ainda outros dois incêndios a motivar especial preocupação, crescente com o avançar da noite: em Seia, na Guarda, um incêndio em zona de mato está a ser combatido por esta altura por perto de 250 bombeiros (não há casas em risco por esta altura), ao passo que em Pinheiro da Bemposta, Oliveira de Azeméis (Aveiro), um outro fogo — que já alastrou a Albergaria-a-Velha e está a consumir duas fábricas — continua a ser combatido por mais de 450 bombeiros.

No caso do incêndio em Oliveira de Azeméis, Aveiro, três bombeiros da corporação de Estarreja tiveram de receber assistência hospitalar devido a dificuldades respiratórias, resultantes do combate ao fogo no local — que provocou também um corte nos dois sentidos na autoestrada 1 (A1).

O incêndio de Palmela levou o presidente da corporação local de bombeiros voluntários a acusar a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, de ter vetado o envio de meios aéreos pesados para a localidade. “Absolutamente falso”, respondeu a governante em entrevista à CNN Portugal.

Ao longo dos seis dias de maior intensificação dos fogos em Portugal, há um total de 135 feridos, 70 dos quais bombeiros. Registaram-se dois feridos graves, um operacional e um outro civil

Só esta quarta-feira, em Portugal, os bombeiros e as autoridades de socorro tiveram de retirar das suas casas quase 800 pessoas, no âmbito do combate aos incêndios