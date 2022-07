Uma fuga de gás seguida de explosão ocorrida esta quarta-feira num restaurante na Rua Nova da Alfândega, no Porto, provocou dois feridos e está a obrigar ao desvio de trânsito naquela artéria, informou a autarquia.

Numa publicação na sua página oficial da Internet, a Câmara do Porto descreve que o acidente ocorreu no sistema de ar condicionado do estabelecimento, quando uma equipa técnica estava a fazer o carregamento.

Também de acordo com a autarquia do Porto, há a registar dois feridos ligeiros.

“Sofreram queimaduras e estão a receber assistência”, lê-se na publicação.

Já fonte do Comando de Operações e Socorro do Porto confirmou à agência Lusa que a fuga de gás foi registada num estabelecimento de hotelaria e restauração às 09h33.

No local estão meios de socorro da PSP, Batalhão de Sapadores Bombeiros, INEM e Polícia Municipal.