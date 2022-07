Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Junta de Freguesia dos Olivais, em Lisboa, decidiu encerrar todos os parques infantis e ginásios ao livre por causa da situação de contingência que vigora em Portugal até sexta-feira.

A Junta justifica a decisão “ao abrigo do despacho n.º 8329-A/2022, de 7 de julho” que declara a “situação de alerta entre as 00h00 de 8 de julho as 23h59 de 15 de julho de 2022 para todo o território continental”.

O Observador confirmou que o parque infantil na Praça Mota Veiga está encerrado. Trata-se de uma praça que se situa no meio de uma zona residencial, com prédios habitacionais.

No entanto, o despacho n.º 8329-A/2022 não faz qualquer menção ao encerramento de parque infantis, apenas se for enquadrado na lógica da “proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndio”.