Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após um requerimento com caráter de urgência apresentando pelo grupo parlamentar do PCP, “relativamente aos compromissos assumidos através do Programa Garantir Cultura”, o ministro Pedro Adão e Silva foi à Assembleia da República explicar a execução deste programa a fundo perdido, criado em março de 2021 em contexto de pandemia, para apoiar a criação e a programação artísticas, garantindo que os atrasos nos pagamentos “não são significativos” e têm sido recuperados, aproveitando a ocasião para atualizar alguns números.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.