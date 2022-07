O Município de Pombal, no distrito de Leiria, alertou esta quarta-feira para o agravamento da situação naquele concelho do distrito de Leiria, nomeadamente das freguesias de Abiul e Redinha.

Numa nota enviada às redações, a autarquia liderada por Pedro Pimpão (PSD), refere que “devido a diversos reacendimentos, associados também às condições meteorológicas severas, com a agravante da insuficiência de meios, os incêndios que estão a atingir o concelho de Pombal estão a complicar-se, designadamente nas freguesias de Abiul e Redinha”.

A autarquia apela ainda às populações das aldeias atingidas para que “mantenham a calma e sejam vigilantes, evitando comportamentos de risco”.

“Todos devem cumprir escrupulosamente as orientações das autoridades de segurança e proteção civil que se encontram no local, tendo como principal prioridade a proteção das pessoas”, destaca ainda o comunicado.

Num balanço provisório efetuado na manhã de quarta-feira, a Câmara estima que a “área ardida seja superior a 1.600 hectares, registando-se inúmeras habitações destruídas e várias localidades sem fornecimento de energia elétrica”.

“Havia a contabilização de cinco feridos civis, um com gravidade, e sete operacionais feridos, devido essencialmente a golpes de calor e exaustão. Alguns regressaram já ao teatro de operações”, lê-se ainda no documento.

A nota refere também que 51 pessoas pernoitaram no espaço de acolhimento, instalado numa escola da cidade de Pombal, tendo já três regressado às suas habitações.

Nas instalações de uma instituição de solidariedade social de Vila Cã pernoitaram seis pessoas.

O incêndio deflagrou na freguesia de Abiul, em Vale da Pia, na sexta-feira, pelas 14h50.

Segundo o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 18h14, estavam no local 449 operacionais, apoiados por 113 viaturas e oito meios aéreos.

Dezasseis dos 18 distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA.

Os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Évora e Beja vão estar até às 00h00 de quinta-feira sob aviso vermelho devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho corresponde a “uma situação meteorológica de risco extremo”.

Devido a estas condições meteorológicas e à previsão de valores baixos de humidade relativa do ar, temporariamente inferiores a 20% em vastas áreas do interior, o perigo de incêndio rural apresentará as classes máximo e muito elevado em quase todo o interior norte e centro e no interior do Algarve até ao final desta semana.

Esta situação de tempo muito quente resulta da circulação de uma massa de ar muito quente e seco, originária no norte de África, que irá persistir até sexta-feira, com valores de temperatura acima ou muito acima da média.

Portugal continental está desde segunda-feira em situação de contingência.