Esta terça-feira, 12 de julho, foi o dia mais quente de 2022 até ao momento e dia 13 foi o quinto mais quente. Esta quarta-feira, foram ultrapassadas as temperaturas máximas deste mês em 35 das 96 estações da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e batidos os recordes de temperatura máxima em 13 delas: Lousã, Ancião, Mirandela, Monção, Coimbra/Bencanta, Proença-a-Nova, Chaves, Moimenta da Beira, Bragança, Macedo Cavaleiros, Figueira da Foz, Carrazeda de Ansiães e Porto/PR.

O dia 12 de julho com uma temperatura média de 29,4 °C foi, até à data, o dia mais quente de 2022 (valor médio da temperatura máxima do ar de 38,7 °C e da temperatura mínima de 20,2 °C), seguido dos dias 9 e 8″, lê-se no Boletim de 13 de julho do IPMA.

Em 11 estações, os valores mais altos de temperatura registados no dia 12 de julho foram ultrapassados no dia 13, refere o IPMA, como em Lousã (43,0 para 46,3 ºC) ou Santarém (de 41,3 para 46,2 ºC), as duas estações com as temperaturas mais altas. Outros valores referentes a dia 13:

Todo o país, exceto Cabo Carvoeiro, Sagres e Fóia, com valores de temperatura máxima acima de 30 ºC.

90% do território continental acima dos 35 ºC.

Metade do país com a máxima acima de 40 ºC (mais 15 que no dia anterior).

5 estações com a temperatura máxima acima dos 45 ºC.

O valor médio da temperatura máxima do ar em Portugal continental de 1 a 12 de julho esteve acima dos 30 graus Celsius (32,9 ºC), acima do valor médio normal de 28,72 ºC. Também o valor médio das temperaturas mínimas, 16,6 ºC, esteve acima do valor normal de 15,62 ºC, segundo os dados disponibilizados pelo IPMA.

As temperaturas máximas e mínimas podem começar a descer, gradualmente (mais no litoral), a partir desta quinta-feira, mas as “noites tropicais e dias quentes, muito quentes e excessivamente quentes” vão manter-se, pelo menos, até dia 17 de julho, domingo. No dia 14 de julho, podem ser ultrapassados os maiores valores da temperatura máxima do ar anteriormente registados em julho em cerca de um terço das estações. E no dia 15, em 20% das estações do IPMA.

Para os próximos dias:

Quase todo o território (exceto Cabo Raso e Fóia) com temperaturas máximas acima de 30 ºC no dia 14 e em 85% do território no dia 15.

45% do território continental com temperaturas máximas acima de 40 ºC no dia 14 e 35% no dia 15.

As noites tropicais, com mais de 20 ºC, vão continuar em cerca de 80% do território no dia 14 e em 55% no dia 15.

As temperaturas altas e a quase ausência de ventos vindos do lado do oceano, justificam valores baixos de humidade do ar: temporariamente inferiores a 20% em vastas áreas do interior, segundo previsão do IPMA.