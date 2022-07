O executivo da Câmara do Porto discute a alteração da origem e término das linhas do serviço público de passageiros intermunicipal e inter-regional devido à abertura do Terminal Intermodal de Campanhã, em 20 de julho.

“O Terminal Intermodal de Campanhã (TIC) entrará já em funcionamento no próximo dia 20 de julho de 2022, pelo que é necessário promover a alteração da origem e término das linhas do serviço público de transporte rodoviário de passageiros intermunicipal e inter-regional, com origem ou destino na cidade do Porto”, destaca, na proposta a que a Lusa teve hoje acesso, o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira.

No documento, que será discutido pelo executivo na reunião pública de segunda-feira, o autarca esclarece que a reestruturação do acesso do transporte público rodoviário de passageiros à cidade “teria lugar aquando da entrada em funcionamento dos operadores na nova concessão de serviço público de que a Área Metropolitana do Porto (AMP) é concedente ou até à entrada em funcionamento do TIC”.

De acordo com o documento anexo à proposta, o Parque das Camélias, na zona da Batalha, receberá as linhas intermunicipais provenientes de Arouca (CCT), Oliveira de Azeméis (centro), São João da Madeira (CCT), Santa Maria da Feira (Fiães) e Vila Nova Gaia (Alheira, Areinho, Camélias, Chãos Vermelhos, Freixieiro, Grijó Outlet-Park&Ride, Igreja de Olival, Interface dos Carvalhos, Pedroso, Póvoa de Baixo, Salgueiros e Vilar de Andorinho).

O Terminal Intermodal de Campanhã vai acolher as linhas intermunicipais provenientes de São João da Madeira (CCT), de Gondomar (Alto de Barreiros, Gramido, Medas, Souto), de Paredes (Sarada), de Penafiel (Sebolido) e do Porto (Estação de Campanhã).

Já o interface da Casa da Música receberá as linhas intermunicipais da Maia (Aeroporto), Matosinhos (Cabanelas e Lionesa), Santa Maria da Feira (Nogueira da Regedoura) e Vila Nova de Gaia (Afurada e Madalena).

O interface do Estádio do Dragão acolhe as linhas intermunicipais de Gondomar (Baguim, Seixo e Souto), Valongo (Ermesinde) e Paredes (CESPU), e o terminal do Viso as linhas intermunicipais da Maia (Aeroporto).

Ao mesmo tempo, o polo intermodal da Asprela vai receber as linhas intermunicipais de Gondomar (Forno, H. Fernando Pessoa e Souto), da Maia (centro e Vila da Luz), da Trofa (Coronado), de Matosinhos (Mar Shopping e Marginal Leça), Paços de Ferreira (Modelos), Paredes (centro, Lordelo), Penafiel (centro, Chãos de Baixo), Lousada (centro), Santo Tirso (ER e ERF), Famalicão (CCT), Valongo (Sobrado) e Póvoa de Varzim (CCT).

Destacando que esta é uma “alteração significativa” da rede de transportes em funcionamento, Rui Moreira afirma que deve ser assegurado um “período de transição até à produção de efeitos“, com o intuito de “informar os utilizadores, proceder aos necessários ajustes na operação do transporte público, pelos operadores privados e pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), bem como para intervenções de melhoria dos equipamentos, infraestrutura rodoviária e sinalização de trânsito”.