Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A audição da ministra da Saúde começou sem se ouvir a voz de Marta Temido. Não porque a ministra estivesse ausente do Parlamento, mas porquê optou por serem os seus secretários de Estado a responder às duas primeiras perguntas colocadas por dois dos partidos que requereram a sua presença, o Chega e o PCP. Foi só à terceira, quando falou a deputada da Iniciativa Liberal, terceiro partido a requerer a audição da ministra, que Marta Temido começou a responder aos deputados da Comissão de Saúde.

Não foram imediatas, mas ao longo da audição (de mais de três horas) foram chegando algumas respostas da equipa do Ministério da Educação aos temas que compunham a agenda do dia. O Serviço Nacional de Saúde vai receber em breve 270 novos médicos de família, os picos de mortalidade que não têm explicação óbvia vão precisar de uma investigação longa, de 5 a 10 anos, para perceber se se trata de um caso pontual, ou não, e a resposta aos doentes oncológicos já está a recuperar dos atrasos sofridos durante a pandemia. Apesar disso, a ministra minimizou a falta de resposta a estes doentes, já que as unidades de tratamento oncológico não foram desviadas para o tratamento de doentes Covid-19.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.