O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, vai apresentar na sexta-feira a marca “Bolhão” no interior do icónico mercado, onde se ultimam os preparativos para a reabertura de portas a 15 de setembro, foi esta quinta-feira anunciado.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara do Porto refere que a apresentação da marca “Bolhão” decorre na sexta-feira, pelas 11h00, no interior do mercado, a “dois meses da tão ansiada reabertura de portas”.

Depois de quatro anos de obras de requalificação, a empreitada já está concluída, decorrendo, neste momento, “pequenas correções” no decorrer de vistorias realizadas.

Também os comerciantes, que há mais de quatro anos estão a trabalhar no Mercado Temporário, já visitaram os novos espaços, refere a autarquia.

O edifício terá um total de 81 bancas, 38 lojas e 10 restaurantes, acomodando 87 comerciantes.