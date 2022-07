Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um comentador belga foi suspenso e está a ser investigado depois de ter chamado “autista” a Lance Stroll, no ar e em direto, durante o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1. Lionel Froissart, da RTBF Sport, chegou a ser alertado pelo colega que o acompanhava nos comentários mas insistiu na palavra.

A frase surgiu enquanto o comentador discutia a dupla de pilotos da Aston Martin, formada por Lance Stroll e Sebastian Vettel. Na altura de falar sobre o jovem canadiano, Froissart referiu que Stroll era “um autista que não sabe nada sobre carros”. Gaetan Vigneron, o outro comentador presente na transmissão, alertou-o para a palavra utilizada: “Isso é demasiado forte, estás a ir longe demais”. “Honestamente, é a verdade”, insistiu Froissart.

O caso depressa saltou para as redes sociais — até porque os comentários da RTBF Sport estavam a ser ouvidos também na transmissão belga da F1TV — e o canal não demorou a reagir, garantindo que vai iniciar uma investigação e que o comentador foi suspenso das suas funções. “A RTBF condena fortemente as palavras usadas no ar no domingo, 10 de julho, pelo comentador Lionel Froissart durante o Grande Prémio da Áustria. Associar o autismo à capacidade de comunicação de um piloto foi inoportuno e completamente inconsistente com os valores da RTBF. Será conduzida uma investigação interna para ouvir todas as pessoas envolvidas. O objetivo é perceber em detalhe o que poderá ter levado a este incidente. Até que existam resultados desta investigação, a RTBF não vai trabalhar com o comentador em questão”, pode ler-se na nota divulgada.

Ainda assim, este não foi o único tópico polémico do Grande Prémio da Áustria. A corrida, onde Charles Leclerc acabou por vencer, foi marcada por comentários racistas, sexistas e homofóbicos vindos das bancadas ao longo de todo o fim de semana. A Fórmula 1 já anunciou múltiplas investigações às frases proferidas por muitos dos espectadores presentes no Red Bull Ring, em Spielberg, e Lewis Hamilton não demorou a condenar tudo o que ouviu.

“Não podemos sentar-nos e permitir que isto continue. Cheguei ao circuito de manhã, com um pensamento realmente positivo, e depois ouvi algumas das coisas que estavam a ser ditas. Fiquei em choque e muito triste”, escreveu o piloto britânico no Instagram.